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Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.
MUĞLA 13.09.2022, 20:00
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.
Fethiye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Plajı’nda denizin rengi görenleri şaşırttı. Tatile gelenler ise bu manzarayı bol bol fotoğrafladı. Geçtiğimiz yıl yağış sonrası denizin rengi turkuaz renk alırken, bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde geçmesine bağlanan renk değişimi, dalgalar ile birleşince eşsiz bir görüntü oluşturdu. Yaz sezonunu henüz kapatmamış çok sayıda yerli ve yabancı turist, Ölüdeniz’deki eşsiz manzarayı kaçırmayıp, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
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