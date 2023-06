Fethiye’de deniz altında afişli evlilik teklifi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde deniz altında dev afişle kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı.

Fethiye’ye tatile gelen Mühendis İbrahim Can Kahraman dalış okulu sahibi ve dalış eğitmeni Önder Diktaş ile temasa geçerek kız arkadaşı Mühendis Melek Nazikoğlu için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti. Diktaş, bunu sağlayabileceklerini belirterek deniz altındaki sürpriz teklif için dalış eğitmenlerinin hazırlık yapacağını belirtti.

Tüm müşterileri ile beraber Fethiye’nin Dalyan Koyu’na özel dalış okulu teknesiyle harekete geçildi. Her zaman olduğu gibi dalış bilgileri verilen müşterilerin arasındaki İbrahim Can Kahraman ile kız arkadaşı Melek Nazikoğlu da yer aldı. Dalış eğitimleri uygulamalı olarak başlarken Kahraman ve Nazikoğlu çifti de 5 metre derinliğe daldı. Dalış okulu sahibi Önder Diktaş ve İbrahim Can Kahraman bir anda deniz dibinde benimle evlenirmisin?yazılı dev afiş astı. Afişi gören Melek Nazikoğlu şaşkınlığını izleyemedi.Rengarenk balıklar arasında afişi okuduktan sonra erkek arkadaşına gidip sarıldı. Mühendis çift bir süre balıklar arasında sevinçle tur attıktan sonra tekneye çıkınca bu kez gül yaprakları arasındaki masayı gördü.

Mühendis Melek Nazikoğlu ”Benim için büyük bir sürpriz oldu. Böylesine bir sürpriz beklemiyordum. Bu sürprizi hazırlıyanlara teşekkür ediyorum”dedi.

Mühendis İbrahim Can Kahraman ise "Kız arkadaşıma sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedim. Bir süredir dalış eğitimi alıyorduk. Deniz dibindeki bu teklifi hayatım boyunca unutmayacağım” ifadelerinde bulundu.

Dalış okulu sahibi Önder Diktaş ise “Bize deniz altında evlilik teklifi yapılacağı kaydedildi. Sürpriz bu teklif için hazırlıklarımızı yaptık. Dev afiş hazırlandı. Denizin 5 metre altında sürpriz gerçekleştirildi. Çiftin mutluluğunu görmek bizlere de duygusal anlar yaşattı”dedi.