Fethiye’de çöp kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çarpıştığı çöp kamyonun altına sıkışan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay gece Pazaryeri mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Ş. yönetimindeki 48 AGL 090 plakalı Fethiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda, Kaan Solak’ın idaresindeki 48 KS 993 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından kamyonun altına sıkışan Solak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kamyonun altından çıkarıldı.

Motosiklet sürücüsü Solak, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Solak, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Turan Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.