Fethiye’de çevre temizliği yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yarım ada ve koylarda çevre temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME/SAR) ile çevre gönüllüleri Son Çöp Bükücüler ve Fethiye’yi Temiz Tut Derneği (Keep Fethiye Clean) üyeleri Karagözler Mahallesi Yarımada’daki koylar bölgesinde çevre temizliği yapıldı.

Yarımada’daki koylara giden yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda yapılan temizlik çalışmasında, ulaşımı zor noktalara AKUT ekipleri iple istasyon kurarak temizledi. Etkinliğe katılan Kaymakam Alper Balcı, gazetecilere, bölgede çöp konteynerleri varken çöplerin yol kenarlarına ve ormana atılmasının üzücü olduğunu söyledi.

Yangına hassas bir dönemde bulunulduğunu dile getiren Balcı, "Bölgede geven bitkisi var ve çok kolay alev alabiliyor. Çöpler onların içinde. Sıcakların bastırmasıyla sabah erken saatte temizlik yaptık. Ben iki torba çöp topladım ve epey çöp toplandı" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla temizlik çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Balcı, "Başka bir doğamız yok" ifadesini kullandı. AKUT Fethiye ekip lideri Hasan Ongün ise yürüyerek erişimin sağlanmadığı alanlarda çöp olmasının üzücü olduğunu, bu noktaları iple istasyon kurarak temizlediklerini anlattı.