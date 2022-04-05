Fethiye’de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen törende, Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Av. Volkan Yulluk Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Baro Temsilcisi Yulluk yaptığı konuşmada meslektaşlarının gününü kutladı.

Muğla Barosu Fethiye İlçe Temsilcisi Av. Volkan Yulluk konuşmasında, “Bugün bu töreni kendi bayrağımızın altında yapabilmemizi sağlayan, büyük önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Bugün Avukatlar Günü. Bugün yurttaşların hak arama özgürlüğünün en büyük güvencesi olan avukatların günü. Bugün 5 Nisan 2022. 21. Yüzyılın ilk çeyreğini bitirmemize 3, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamamıza sadece 1 yıl kalan bir gündeyiz. Korunacak çok fazla değer, savunulacak çok fazla hak, sahip çıkılacak çok fazla yurttaş ve yapmamız gereken çok daha fazla görev olduğunu bir kez daha bildiğimiz ve haykırdığımız gündür 5 Nisan. Bir adım ileri gitmek yerine, her yıl olduğu gibi beş adım geriye götürülmeye çalışılan memleketin yargısının savunma makamında biz avukatlar kararlı bir şekilde ve dimdik durmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.