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Fethiye’de araç yangını
Muğla’nın Fethiye ilçesi Kaya Mahallesinde seyir halindeki bir araç motor bölümünden çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar sonrası alev aldı.
MUĞLA 03.07.2021, 18:55
Muğla’nın Fethiye ilçesi Kaya Mahallesinde seyir halindeki bir araç motor bölümünden çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar sonrası alev aldı.Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken, alevler yolun sağında ve solunda bulunan çam ağaçlarına sıçraması önlendi. Araçta yangın sonrası büyük hasar oluştu.