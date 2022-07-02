Fethiye’de anız yangını panikletti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen anız yangınında arazide bulunan saman balyaları da zarar gördü.

Yangın, Menteşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında arazide bulunan saman balyaları da yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.