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Fethiye’de ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
FETHİYE’DE AMBULANSLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
MUĞLA 20.07.2020, 11:06
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tayfun Ç. idaresindeki 32 DM 359 plakalı ambulans, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında, Şerafettin Kaya’nın kullandığı 48 JN 591 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kaya, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ambulans sürücüsü Tayfun Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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