Fethiye’de 92 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla Jandarma ekiplerince 3 minibüs ile bir otomobilde 92 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla Jandarma ekiplerince 3 minibüs ile bir otomobilde 92 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordineli olarak gerçekleştirdikleri istihbarı çalışmalar sonucu Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde yasadışı düzensiz göçmen kaçırılacağı bilgisi alması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından durdurulan 3 minibüs ile bir otomobilde 79 Suriye, 10 Filistin ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi. Organizatör olduğu tespit edilen H.R.M, M.M, M.E, R.C. ve M.B.M. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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