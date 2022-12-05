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Fethiye’de 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 8 yıl 17 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı.

MUĞLA 05.12.2022, 19:57
Fethiye’de 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 8 yıl 17 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, “kasten öldürmeye teşebbüs ” suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak” suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 8 yıl 17 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A’nın ilçede olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan A.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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