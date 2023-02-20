Fethiye’de 632 depremzede öğrenci eğitim görecek

Deprem bölgesinden nakli yapılan 632 öğrenci Fethiye’de eğitim görecek. Okul öncesi eğitim için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) 2 sınıf oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenip, Fethiye’ye gelen depremzede öğrenciler Fethiye’de ki okullarda eğitime başladı. 632 depremzede öğrencinin ilçede eğitime devam edebilmesi için çalışma başlatan Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, Kredi ve Yurtlar Kurumu, lojman, ev ve turistik otellerde konaklayan depremzede öğrencileri tek tek tespit etti.

Yapılan tespitler neticesinde Fethiye’de 88 okul öncesi, 190 ilkokul, 195 ortaokul, 157 lise ve 2 özel eğitim öğrencisinin kayıtları yapıldı. KYK yurtlarında 88 okul öncesi öğrenci için 2 sınıf oluşturuldu.

Depremzede öğrencilerin devam zorunluluğu olmadığını kaydeden Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, “Deprem bölgesinden gelen çocuklarımız eğitimlerine ilçemizde devam edecek. Derslerinden geri kalmamaları için tespitlerimizi yaptık. Yurtlarımızda özel sınıflar açtık. Tespit edilen öğrencilerin devam zorunluluğu yok. İlerleyen günlerde tüm öğrencilerimiz ders başı yapacaktır “dedi.