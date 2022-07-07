Fethiye’de 6 aranan şahıs yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada aranan 4’ü hükümlü olmak üzere, 6 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 ekip ve 10 personel ile aranan kişilerin yakalanması için 10 adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 6 kişi yakalandı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 hükümlü tutuklanarak Eşen cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.