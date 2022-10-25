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Fethiye’de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye açıklarında lastik bot ile Yunan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 25.10.2022, 19:38
Fethiye’de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye açıklarında lastik bot ile Yunan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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