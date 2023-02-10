Fethiye’de 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.