banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!

Fethiye’de 300 bin liralık kaçak hap ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 5 bin 614 adet kapsül, poşetler içerisinde paketlenmemiş 15 bin adet kapsül kaçak hap, 1 adet paketleme makinesi ve ambalajlama da kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA 19.10.2021, 16:43
Fethiye’de 300 bin liralık kaçak hap ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 5 bin 614 adet kapsül, poşetler içerisinde paketlenmemiş 15 bin adet kapsül kaçak hap, 1 adet paketleme makinesi ve ambalajlama da kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Üzümlü Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A isimli şüphelinin, gıda takviyesi adında cinsel gücü artırıcı ilaçların üretimi, paketlemesi ve sosyal medya aracılığı ile satışını yaptığı tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda Y.A’nın ikametinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 300 bin TL olan satışa hazır paketlenmiş halde 5 bin 614 adet kapsül, poşetler içerisinde paketlenmemiş bin 500 adet kapsül, 1 adet paketleme makinası ve ambalajlamada kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2