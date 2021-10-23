Fethiye’de 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Faralya Mahallesi, Aktaş Plajı mevkiinde yapılan devriye görevi sırasında, yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edileceği öğrenildi.