banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Fethiye’de 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 23.10.2021, 16:10
Fethiye’de 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Faralya Mahallesi, Aktaş Plajı mevkiinde yapılan devriye görevi sırasında, yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2