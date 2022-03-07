Fethiye’de 10 Milyon TL’lik yatırımın çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesinde güçlü bir altyapı oluşturmak için içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 10 Milyon TL’ye mal olacak olan yeni içme suyu projesi hayata geçirildi.

Proje ile MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İnönü Bulvarı, Atatürk ve Çarşı caddeleri ile muhtelif sokaklarda içme suyu hatları yenileniyor. Çalışmalar kapsamında İnönü bulvarında kazı çalışmaları tamamlandı ve abone bağlantılarına geçildi. Çarşı Caddesi’nde kazı işlemlerine başlayan MUSKİ ekipleri, buradaki çalışmalarının ardından Atatürk Caddesi’nde çalışmalara başlayacak.

MUSKİ’nin çalışmalarını tamamlamasının ardından İnönü Bulvarı’nda 2 bin 380 metre, Atatürk Caddesi’nde 1000 metre, Çarşı Caddesi’nde 760 metre, Mustafa Kemal Bulvarında da 3 bin 220 metre içme suyu hat çalışması gerçekleştirilmiş olacak.