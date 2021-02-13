Fethiye Tersanesinde yükselen duman ekipleri alarma geçirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tersaneden yükselen dumanlar ekipleri alarma geçirdi. Dumanların tersanede temizlik amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı öğrenilince herkes derin bir nefes aldı.

Karagözler Mahallesi’ndeki tersaneden duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden "tekne yangını olduğu" söyleyerek yarım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, işçilerin temizlik amacıyla topladıkları atıkları yakarak temizledikleri ortaya çıktı. Paniğe neden olan ve temizlik amacıyla yakılan ateş itfaiye ekiplerince söndürüldü.