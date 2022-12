Fethiye Kaymakamı Karaman göreve başladı

Muğla’nın Fethiye İlçe Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman bugün göreve başladı.

Kaymakam Karaman’ı Fethiye protokolü Fethiye Kaymakamlığı önünde karşıladı. Karaman’a çiçek takdim eden protokol üyeleri “hayırlı olsun” temennilerinde bulundu. Kaymakam Karaman göreve başlamasının ardından mesaj yayımladı.

Kaymakam Karaman yayınladığı mesajda, “Bu zamana kadar mülki idare amiri olarak ülkemizin farklı bölgelerinde görevimizi gönlümüzde vatan sevgisi ile ifa etmeye gayret gösterdik. İnanıyorum ki tüm mesai arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşları ve kıymetli Hemşerilerimiz ile işbirliği içerisinde saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, sürdürülebilir kalkınmayı, doğa dostu çözümleri, gelişen dünyayla entegrasyonu referans alarak kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bu hizmetlere herkesin eşit bir şekilde kolayca ulaşmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Doğanın, tarihin ve denizin buluştuğu turizmde marka ilçe Fethiye’nin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması, eğitim, sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin etkin, adil ve herkesin erişimine açık bir şekilde yürütülerek her kesimden insanımızın devletimizin destekleyici, şefkatli, kucaklayıcı yönünü yakından hissetmesi önceliklerimiz arasındadır. İlçemizde yaşayan her “vatandaşımızın derdi, derdimizdir” şiarıyla mesai arkadaşlarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden çalışacağımızı bildirmek isterim. Her zaman aktif iletişimde kalarak daha iyi bir Fethiye için taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu önemli görev bayrağını teslim alırken, Fethiye’mizin gelişmesinde, ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olmasında emekleri olan benden önce görev yapan tüm meslektaşlarıma, yerel yönetimlerimizin kıymetli temsilcilerine, kamu görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederim. Güzide ilçemiz Fethiye’de yaşayan değerli vatandaşlarımızdan desteklerini bekler, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler dilerim” ifadelerini kullandı.