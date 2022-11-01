Fethiye Göcek Atatürk Kupası Yelken Yarışları başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Göcek Mahallesinde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası’nda yelkenli yatların mücadelesi başladı. Kıyasıya geçen yarış renkli görüntülere sahne oldu.

Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 23 ülkeden 102 teknede 787 yelkenci katılıyor. Göcek Körfezi içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

“Yarışlar 4 Kasım’da sona erecek"

Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, “Her yerde kış varken bölgede yazdan kalma günler yaşanıyor. Bunu da herkese göstermiş oluyoruz. Sporcularımız ailelerinle gelip bu güzelliklerin tadını spor ile çıkarıyor. Bugün başlayan yarışlar 4 Kasım’da sona erecek" dedi.