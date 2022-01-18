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Fethiye esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Soydemir, mazbatasını aldı

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 8 Ocak Cumartesi Günü Gazi İlkokulu’nda yapılan 19. Olağan Genel Kurul’da 1566 oy alarak yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Soydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Fethiye İlçe Seçim Kurulu ve Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Ungan’dan mazbatasını alarak 5. Dönem için göreve başladılar. Mazbatayı aldıktan sonra açıklamada bulunan Soydemir, “Yeni döneme bugünden itibaren başlıyoruz. Bizi odamızda göreve layık gören, tekrar göreve getiren tüm esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUĞLA 18.01.2022, 11:37
Fethiye esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Soydemir, mazbatasını aldı

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 8 Ocak Cumartesi Günü Gazi İlkokulu’nda yapılan 19. Olağan Genel Kurul’da 1566 oy alarak yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Soydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Fethiye İlçe Seçim Kurulu ve Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Ungan’dan mazbatasını alarak 5. Dönem için göreve başladılar. Mazbatayı aldıktan sonra açıklamada bulunan Soydemir, “Yeni döneme bugünden itibaren başlıyoruz. Bizi odamızda göreve layık gören, tekrar göreve getiren tüm esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın geçtiğimiz hafta sonunda yapılan olağan genel kurulu seçiminde başkanlığa seçilen Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir ve ekibi Fethiye ilçe seçim kurulu başkanlığından mazbatasını aldı. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Soydemir bin 566, başkan adaylarından Kamil Mutlu Demirtaş bin 65, Tezcan Göktepe’de 376 oy almıştı. Seçimin ardından bugün beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Fethiye İlçe seçim kurulu başkanlığına giden başkan Mehmet Soydemir, Fethiye İlçe Seçim Kurulu ve Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Ungan’dan hayırlı, uğurlu olsun dilekleri ile mazbatasını aldı. Fethiye İlçe seçim kurulu müdürü Murat Başkaya’nın da hazır bulunduğu törende Fethiye İlçe seçim kurulu başkanı Abdulkadir Ungan yeni dönemde de başkanlığa seçilen Mehmet Soydemir’i kutlayıp başarılar diledi.

“ Sözlerimizi yerine getirmeye çalışacağız”

Soydemir yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada; “Yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımız ile beraber İlçe seçim kurulumuza gelerek hakim beyden mazbatamızı aldık. Yeni döneme bugünden itibaren başlıyoruz. Bizi odamızda göreve layık gören, tekrar göreve getiren tüm esnaf ve sanatkarlar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Esnaf ve Sanatkarlarımız bizim değerimizdir. Biz onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Odamızın imkanları çerçevesinde bu verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

“ Klavyelerde yazı yazmayı bırakacağız”

Artık işlerimize devam edeceğiz diyen Soydemir; “Tabiî ki bazı bilgilerde duyuyorum, herkes işine baksın. Bundan sonra iş yapma devri. Biraz öncede söyledim elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz ama bundan sonra klavyelerde yazı yazmayı bırakacağız. Efendi olacağız. Mütevazı olacağız. İşlerimize devam edeceğiz. Herkesin işi gücü var boş adam gibi sağda solda yazı yazmayacağız, iş yapacağız. Eleştiri, dedikodu yapmayacağız, tüm esnaf arkadaşlarımızın her zaman sözcüsü olacağız, olmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin isimlerini bir bir okuyarak yeni dönemde tüm esnaf sanatkarlar ile birlikte görev yapacaklarını ifade etti. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Şöyle; Veli Uysal , Uygur Tuğay , Recep Aygün, Ali Özdemir, Mevlüt Demin, Sefer Alp, Turgut Yıldırım, Haldun Akgül, Mutlu Öztürk ve Uğur Veli Kaya . Denetim Kurulu Üyeleri ise şöyle; Bekir Çalış, Sadi Başkaya ve Mustafa Kızılkaya.

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