Fethiye Adalet Sarayı’ndan deprem bölgesine 25 kişilik ekip yola çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçici görevlendirme için İskenderun’a hareket eden 10 savcı ve 15 personelden oluşan ekip, oradaki adli soruşturmalarda bizzat görev alacak.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından aralarında Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve Fethiye Ağır Ceza Hakimi Abdulkadir Ungan’ın da bulunduğu ve Fethiye Adalet Sarayı’nda görevli savcı ve personellerden oluşan 25 kişilik ekip, Hatay, İskenderun’a geçici görevlendirme için yola çıktı. Ekibin deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak, adli soruşturmalar da bizzat görev alacakları öğrenildi.