Festival “Frida” ile devam etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Frida" balesiyle devam etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivalinde 15 Ağustos 2021 Pazar akşamı Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından ünlü ressam Frida Kahlo’nun hayatını konu alan “Frida” balesi sahnelendi.

Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın’ın müzikleri eşliğinde, Özgür Adam İnanç’ın reji ve koregrafisi ile sahnelenen eserde, karşılaştığı zorluklarla baş ederek yaşama ve ölüme yenilmeyen bir sanatçının, bir ressamın, güçlü bir kadının; Frida Kahlo’nun yaşam öyküsü yer aldı.

Seyircinin büyük beğenisini kazanan eserde Meksikalı ressam FridaKahlo’nun küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunma çabasının ve sanat tutkusunun çarpıcı hikayesi anlatıldı.

“Frida” balesinde dekor tasarım Aykut Öz’e, kostüm tasarım Tülay Usta’ya ait.

Festivalin kapanışı, 17 Ağustos 2021 Salı akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek “Carmen” balesi ile gerçekleştirilecek.