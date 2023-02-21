Fay zonu araştırmasına MSKÜ’den Jeolog Murat Ersen Aksoy da katılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası büyük yıkımın yaşandığı bölgelerde bilim insanları fay zonları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde fay hattı üzerindeki yollar, tarlalar ve yerleşim birimlerinde çok sayıda vatandaş yaşamını yitirmiş ve büyük ölçeklerde toprak kayması yaşanmıştı. Depremin ardından Üniversitelerin ilgili birimlerindeki bilim insanları bölgeye hareket ederek inceleme çalışması başlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Ersen Aksoy da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ekibi ile birlikte, Kahramanmaraş Adıyaman arasındaki fay zonu üzerinde arazi çalışmalarına katıldı.

Araştırmalarda Gölbaşı Gölü Tabiat Parkı’nı kesen fayları incelenirken, deprem kaynaklı gölün genişlediği, alanda bulunan evlerin gölün içine doğru battıkları gözlemlendi.