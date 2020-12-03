Eylemlerin merkezi Ekizköylüler bu defa teşekkür ettiler

Zaman zaman eylemleri ile gündeme gelen Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ekizköy sakinlerinin su sorunu çözüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafında Ekizköy Mahallesi’nde içme suyu hattının bin 400 metresini yenilenince mahallenin su sorunu kalmadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelindeki mahallelerde içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Milas ilçesinin Ekizköy Mahallesinde içme suyu hattının bin 400 metresi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşların kesintisiz su almalarının sağlanacağı belirtildi.

MUSKİ’nin çalışmalarını yakından takip eden Ekizköy Mahallesi Muhtarı Muhsin Bilge, MUSKİ’nin yaptığı bu çalışmayla artık evlerdeki çeşmelerden suların aktığını belirterek suyun öneminin iyice arttığı pandemi döneminde köyün kesintisiz su almasını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e ve MUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

Paylaşımlarında hem yanlışı düzeltip hem de teşekkür ettiler

Daha önce sık sık yaptıkları eylemlerle gündeme gelen Milas Ekizköy sakinleri, yaşadıkları su sıkıntısını çözülmesi üzerine yaptıkları paylaşımda, bu zamana kadar yaşadıkları susuzluğun müsebbibi olduğunu ileri sürdükleri Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nin bir alakasının olmadığını fark ettiklerini belirterek hattı yenileyerek sorunu çözen MUSKİ ekiplerine teşekkür ettiler.