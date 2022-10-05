Evini sigara fabrikasına çevirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde evini sigara fabrikasına çeviren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fethiye KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından kaçak sigara, kaçak makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik istihbarı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.T.’nin kaçak makaron ile kaçak tütün ve tütün mamulleri imalat ve satışı yapıldığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen KOM ekipleri tarafından ikamette yapılan aramalarda 1 adet elektrikli ve hava kompresör düzenekli sigara basma makinesi, 1 adet elektrik düzenekli sigara basma makinesi, 1 adet 3 motorlu kompresör makinesi, 21 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 800 adet içi tütün basılı makaron, 7 adet 1 kilogramlık paketlerde olmak üzere 7 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tütün ele geçirildi. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili şüpheli A.T. gözaltına alındı.