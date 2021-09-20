banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

Evindeki yangını gözyaşlarıyla izledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında gözyaşlarına boğulan ev sahibini komşuları sakinleştirdi.

MUĞLA 20.09.2021, 12:13
Evindeki yangını gözyaşlarıyla izledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında gözyaşlarına boğulan ev sahibini komşuları sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi 1033 Sokak üzerindeki bir ikamette elektrik kontağından yangın başladı. Yangını fark eden çevre sakinleri o esnada evde olmayan ev sahibi ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı. Yoğun duman sebebiyle yangına müdahale etmede güçlük çeken ekipler, duman tahliye fanı kullanarak dumanı seyreltti. Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içerisinde söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi kadını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, evde maddi hasar oluştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0