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Evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda evinde tütüne emdirilmiş 440 gram bonzai ele geçirilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

MUĞLA 30.06.2021, 15:28
Evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda evinde tütüne emdirilmiş 440 gram bonzai ele geçirilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik ekiplerince il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan U.E (26) isimli şahsın kalmış olduğu eve gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, narkotik madde arama köpeğinin tepki vermesi ile 440 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. U.E hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.E. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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