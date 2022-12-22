Evi kenevir bahçesine çevirmiş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda 101 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet

Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda O.K.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın adresine yapılan aramada esrar ve kenevir yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve materyaller ile 101 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.