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Euromos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı

Muğla’da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, Muğla’nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Euromos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

MUĞLA 01.02.2021, 09:58
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Euromos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı

Muğla’da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, Muğla’nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Euromos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Süleyman Dilberoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları Özgen Uysal, Suat Esin, Yüksel Aslan, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi’nin yanı sıra Kazı Başkanlığını Doç. Dr. Abuzer Kızıl’ın yürüttüğü Milas’taki Euromos Antik Kenti ile ilgili hazırlanan destek protokolü taraflar arasında imzalandı.

Vali Orhan Tavlı, Muğla’daki tarihi kültürel değerlerin önemine vurgu yaparak imzalanan protokol ile antik kentlerin Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün yanı sıra diğer kurumlarla da iş birliği içinde yürütülecek çalışmalarla daha aktif hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Toplantının sonunda Kazı Başkanları da yaptıkları kazılarla ilgili kısa bilgiler sunarak bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; "Milas’ın Selimiye Mahallesi sınırları içinde yer alan ve doğusundaki Kızılbayır dağının eteklerine yayılan Euromos Antik Kenti Milas’a yaklaşık 12 kilometre mesafede. Antik Romalı yazar yaşlı Plinius tarafından “Eurome” olarak adlandırılan kent, daha erken dönemde Kyromos, Hyromos ve Hellenistik Dönemde de kullanılmış olan Europos isimleriyle de anıldı. Büyük İskender’in fethinden sonra Euromos Makedonya, Mısır ve Suriye kralları arasında el değiştirdi. Kent M.Ö. 201-196 yılları arasında Makedonya Kralı V. Philippos’un denetimine girdi ve kentin adı Philippoi oldu. M.Ö. 188 Apameia Anlaşmasıyla Karia’nın geri kalanı gibi Euromos Rodoslulara devredildi. Ve izleyen yıllarda kent komşu kentler olan Mylasa ve Iasos ile ittifak yapmaya mecbur bırakıldı. Roma İmparatorluk Çağında gelişen bağımsız bir şehir olan Euromos, Bizans Döneminde Mylasa piskoposluğu içerisinde varlığını sürdürdü. 18. Yüzyıldan itibaren Karia Bölgesi’ni ziyaret eden Avrupalı gezgin araştırmacıların Euromos’ta gözlemledikleri kalıntılar hakkında verdikleri bilgilerin yanı sıra yaptıkları tapınak gravürleri değerli birer belge niteliğinde. Kentte ilk kazı ve restorasyon çalışmaları 1969-75 yılları arasında Ümit Serdaroğlu tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 yıllık bir kesintiden sonra, 2011 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığındaki bir ekip tarafından, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden başlatıldı. Kalıntılar; Zeus Lepsynos Tapınağı, Kuzey ve Güney Nekropolleri, Agora, Tiyatro, Hamam, Surlar ve Şapel görülebilecek başlıca kalıntılar. 2011 yılından itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında kentin haritası, temizlik, çevre düzenlemesi, gezi yolları, seyir terası, tapınak kazısı ve restorasyon projesi, hamam temizliği ve kısmi kazısı, agora kazısı ve kuzey stoa projesi, tiyatro kazısı ile kent surlarında yapılan çalışmaların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise hala devam etmekte. En kısa sürede tapınak, agora ile tiyatro kazı ve restorasyonu ile ilgili yayın ve tanıtım yer çalışmalarının yapılması planlandı"
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