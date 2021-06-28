eTwinning ödülleri verildi

, 2019-2020 eğitim öğretim yılı eTwinning ödülü almaya hak kazanan öğretmen ve okulların ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer tarafından verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler salonunda düzenlenen törene İl Milli eğitim Müdürü Emre Çay, Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer,

İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Ezgi Ulutan, İçerik ve Eğitim Sorumlusu Ertan Kocabaş katıldı.

Törende konuşan Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, “Pandemi döneminde çok önemli çalışmalar üretildi. eTwining ile öğrencilerimizi ezberden uzak teknolojiyi kullanan, çağdaş eğitimi yakalamak istedik. Eğer öğretmenlerimiz bu işi hiç bir beklenti içinde olmadan yapıyorsa, sizler bu işi çık iyi yapıyorsunuz demektir” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay isse, “2019-2020 eğitim öğretim yılı eTwinning ödülü almaya hak kazanmış, öğretmen ve idarecilerimizin heyecanını, mutluluğunu paylaşıyorum. Sergiledikleri örnek çalışmalarla 338 Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi alarak ve 53 eTwinning okulu olarak bizlere bu gururu yaşatan okul müdürlerimi ve öğretmenlerimi kutluyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilimizden birçok öğretmenimiz eTwinning ile tanışmış ve projeler uygulamıştır ve bu sayımız hızla artmaya devam edecektir. Eğitime alternatif bir bakış açısı getiren, eğitimi geliştirmeye gönüllü ve kararlı eğitimcilerimizle daha çok başarılara imza atacağız. eTwinning portalında yer almak, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü almak bizler için neden bu kadar önemli? İşbirlikçi öğrenme projesi olan eTwinning, Avrupa ülkeleriyle okul ortaklığının kurulması, ulusal ve uluslararası iletişim ve iş birliği oluşması açısından önem arz ediyor. Öğretmenlerimiz kendilerini mesleki yönden geliştirme imkânı bulurken öğrencilerimiz ise bilişim teknolojileri, yabancı dil becerileri gibi konularda güçlü bir öğrenme deneyimi yaşıyorlar. Farklı kültürleri tanıyarak bakış açılarını geliştiriyorlar. Aynı zamanda eTwinning bir marka oluşumu. Çok iyi niteliklere sahip eTwinning projeleri oluşturan okullarımız ve öğretmenlerimiz aldıkları Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülleri ile bir nevi eğitimin markası haline gelip emsallerine örnek teşkil ediyorlar. Okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerimizin motivasyonu artıyor. Bu sayede eğitim kalitemiz yükseliyor. Kovid-19 salgın süreci gösterdi ki bu platformda var olan öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecine daha kolay adapte olurken proje çalışmalarına da etkin bir şekilde devam ettiler. Eğitimde dijitalleşmenin başladığı bu dönemde eTwinning gibi dijital platformda yürütülen projeler daha da önem kazandı” dedi.