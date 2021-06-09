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Eskiyen sepetler değiştiriliyor

Menteşe’de bulunan 180 adet geri dönüşüm sepetlerinden eskiyen ve deforme olan sepetler Menteşe ekipleri tarafından yenileri ile değiştiriliyor. Yapılan çalışma ile ilçede bulunan 180 adet geri dönüşüm sepetinin 105 tanesi kademeli olarak yenileriyle değiştirilecek. Aylık ortalama 170 ton ambalaj atığının toplandığı Menteşe’de, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun biçimde kentin pek çok bölgesinde geri dönüşüm sepetleri bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda hizmet vermeye başlayan ve sürekli hareket halinde olan ambalaj taksi ile de kentin ana cadde, ara sokak ve parklarındaki ambalaj atıkları zaman kaybı yaşanmaksızın, trafik sıkışıklığına neden olmayacak şekilde toplanmaya devam ediyor.

MUĞLA 09.06.2021, 15:03
Eskiyen sepetler değiştiriliyor
Menteşe’de bulunan 180 adet geri dönüşüm sepetlerinden eskiyen ve deforme olan sepetler Menteşe ekipleri tarafından yenileri ile değiştiriliyor. Yapılan çalışma ile ilçede bulunan 180 adet geri dönüşüm sepetinin 105 tanesi kademeli olarak yenileriyle değiştirilecek. Aylık ortalama 170 ton ambalaj atığının toplandığı Menteşe’de, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun biçimde kentin pek çok bölgesinde geri dönüşüm sepetleri bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda hizmet vermeye başlayan ve sürekli hareket halinde olan ambalaj taksi ile de kentin ana cadde, ara sokak ve parklarındaki ambalaj atıkları zaman kaybı yaşanmaksızın, trafik sıkışıklığına neden olmayacak şekilde toplanmaya devam ediyor.
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