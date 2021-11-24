Eski FETÖ yurdu Polis Evi oldu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde eskiden FETÖ’ye ait öğrenci yurdu, Polis Evi olarak hizmete açıldı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği yönetimi ile emniyet mensuplarının açılışa katıldığı Polis Evi’nin kamu personeli ve sivil vatandaşların yararlanabileceği Menteşe’deki ilk Polis Evi oldu.

Polis evinde konaklama için 24 oda bulunurken, restoran bölümünün kısa zaman içinde faaliyete geçeceği öğrenildi.