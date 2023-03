Eşine yardım için başladığı taksi şoförlüğü, mesleği oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşine yardım etmek için başladığı taksi şoförlüğü Fatma Yaşar’ın (45) mesleği oldu. Fethiye’nin ‘Şoför Nebahat Ablası’ olarak tanınan Yaşar, özellikle turistlerin gözdesi oldu.

Usta oyunca Fatma Girik’in canlandırdığı şoför Nebahat karakteri, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçek oldu. Fethiye’de yaşayan 45 yaşındaki Fatma Yaşar, eşine yardım etmek için başladığı taksi şoförlüğü mesleğini 9 yıldır, kendi taksisi ile sürdürüyor. 26 yıldır sürücüsü belgesine sahip olan ve eşine destek olmak için gündüzleri direksiyon başına geçen Yaşar, çok sevdiği taksi şoförlüğü mesleğini bırakamadı. Fethiye’nin şoför Nebahat Ablası olarak tanınan Yaşar, 9 yıl önce kendi taksisine geçerek, her gün onlarca insanın ulaşımını sağlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen ve mesleği haline dönüşen taksi şoförlüğünü çok sevdiğini ifade eden Yaşar, sabahın erken saatlerinden itibaren direksiyon başına geçerek ekmeğini kazanıyor.

Eşiyle birlikte taksi şoförlüğünden kazandıkları parayla 2 kızını okuttuklarını ifade eden Fatma Yaşar, ‘Sarı kızım’ dediği taksisiyle bugüne kadar hiç ceza yemeden mesleğini sürdürüyor. Çoğu zaman taksiye binen müşterilerinin şaşırdığını belirten Fethiye’nin şoför Nebahat Ablası, “Taksicilik mesleğine gündüzleri eşime yardım ederek başladım. Eşim çalışıyordu. Ona destek maksatlı gündüzleri ben, geceleri eşim çalışıyordu. 9 seneden beri de ayrı ayrı taksicilik mesleğini sürdürüyoruz. Bu taksicilik mesleğini daha çok erkekler yaptığı için çoğu müşterilerim şaşırıyor. Bazen ‘abi şuraya gideceğiz’ diyorlar ve beni görünce ‘aaa bayanmış’ diyorlar. Ama dikkatlerini çekiyor. Fotoğraf çekip sosyal medyalarında paylaşıyorlar ve beni etiketliyorlar. Mesleğimi seviyorum, güzel bir çevre edindik. Özellikle Fethiye’deki yabancılar benimle çok ilgili. Ukrayna ve Rus müşterilerimin çocukları her yere benimle gidiyorlar” dedi.

“Taksicinin emekliliği olmaz”

Taksi esnafı tarafından da çok sevilen ve 26 yıllık şoförlük hayatında hiç trafik cezası yemediğini belirten Yaşar, eşiyle birlikte gece gündüz müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermenin karşılığını aldığını söyledi. Zaman zaman zorlandığı anların da olduğunu sözlerine ekleyen Yaşar; “Bu meslekte bazı zamanlar zorlandığım oldu değişik insanlar değişik tavırlarla karşılaştığım oldu. Ama hepsiyle mücadele ederek buralara geldik. Mesleğimi çok seviyorum. Özellikle mesleğe başladığım andan itibaren Fethiye’de adeta tabuları yıktığıma inanıyorum. Emekliliği düşünmüyorum. Zaten taksicinin emekliliği olmaz. Bu mesleği yapınca yani şoför koltuğuna oturunca, ömür boyu çalışmak zorunda kalıyor insan. Çünkü, bu meslek adeta sevda işi. Bir de işini çok sevenler bırakamazlar. Bana arkadaşlar önceleri hep böyle söylüyorlardı ama gerçekten doğru söylüyorlarmış. Bu mesleği bırakasım hiç yok . Kendimi iyi hissettikçe bu mesleği ölene kadar yapacağım” dedi.

“Onu hiç unutamıyorum”

Çalışma aşkıyla bu işi sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizen Yaşar; “Kazancımız şu an yetmiyor. Çünkü her şey yükseldi, ateş pahası oldu. Aracı bakıma sokuyoruz ve bir anda artan fiyatlarla beraber kazancımız da uçuyor. Mesleğimiz çok güzel bir meslek ama güzel bir kazanç elde edemiyoruz. İlerleyen zamanlarda belki bu artışlar güzelleşir ve bizleri memnun eder. Müşterilerin bazıları fiyatları çok düşük buluyor ve daha yüksek olmalı diyor. Bazıları da taksimetrenin artması lazım diyor ama yine de bizi tercih ediyorlar. Mesleğin en güvenilir kısmı yani püf noktası ise müşteri araçtan inerken araçta kalan bir şey var mı diye bakarız. Bu benim hem de eşimin huyudur. Eğer unutulduysa sahibine ulaşırız hemen. Bir ara telefon unutulmuştu ve telefonu müşteri uzaklaşmadan teslim ettim. Benim boynuma sarılıp teşekkür ettiğini biliyorum. Onu hiç unutamıyorum. Hatta yabancı birisiydi onun her şeyi o telefondaymış” dedi.

“Her kadın ayaklarının üzerinde durabilmeli”

Her gün direksiyon sağlayarak ekmek parasını kazandığı taksisini ‘sarı kızım’ diye seslenen Yaşar; “Taksime hiçbir zaman taksi demem, ‘Sarı kızım’ derim. Ehliyetimi 1996 yılında aldım ve 9 seneden beri ‘sarı kızımla’ devam ediyorum. Her gün sarı kızımla yollarımıza devam ediyoruz. Allah tekerimize taş değdirmesin. Her kadın, ayaklarının üzerinde durabilmeli. Kadınlar olarak hiçbir zaman ben yapamayacağım demesinler. Kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Bir kez daha kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.