Erol Evgin ışık şovu eşliğinde şarkılarını seslendirdi

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Bodrumluların büyük ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, gece boyunca tüm slow şarkılarını izleyenlerin cep telefonlarıyla oluşturdukları ışık şovu eşliğinde söyledi.

Erol Evgin “Aldım Başımı Gidiyorum” isimli şarkısının ardından; “Türk pop müziğinin kilometre taşlarından Sevgili İlhan İrem, şarkıdaki gibi alıp başını gitti bu dünyadan 70’li yıllarda pop müzikte yol arkadaşıydık. Yaşamını sevgi üzerine kuran, tertemiz bir insandı. Bize ve kainata çok güzel izler ve sesler bıraktı. Yıldızlar yağsın üzerine sevgili İlhan” sözleriyle, İrem’i anarak sanatçının “Anlasana” isimli şarkısını seslendirdi.