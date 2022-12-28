Ermaş Muğlaspor’da Urhan dönemi

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Ermaş Muğlaspor‘da teknik direktörü görevinden istifa eden Tevfik Cihan Bulut yönetim kuruluyla karşılıklı anlaşarak ayrılırken, teknik direktörlük görevine Egemen Urhan getirildi.

Ermaş Muğlaspor‘da teknik direktörlük görevinden istifa eden Tevfik Cihan Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "2022 - 2023 sezon başından beri sürdürdüğüm Muğlaspor teknik direktörlük görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Başkanım Ali Çakır ve onun şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine, bunun yanında birlikte çalıştığım futbolcu arkadaşlarıma, tüm emekçi kulüp çalışanı arkadaşlarıma ve son olarak içeride dışarda desteklerini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni gelecek teknik ekibe tüm kalbimle başarılar diliyorum"