Ermaş Muğlaspor Yeşilova’ya hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta üst üste oynadığı üç maçı da kazanan Ermaş Muğlapsor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Bornova Yeşilovaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Ermaş Muğlaspor, bugün Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Bornova Yeşilovaspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanı Ermaş Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Evşin Karacan’da yakından takip etti.

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu Evşin Karacan, son haftalarda iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti. Şuan da ligin en çok gol atan takımı olduklarının altını çizen Karacan, hafta sonu oynayacakları Bornova Yeşilovaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Muğlaspor teknik direktörü Tevfik Cihan Bulut ise yaptığı açıklamada, ’’Arka arkaya üçüncü maçımızı da kazanarak güzel bir seri yakaladık. Oyun anlamında iyiye gidiyoruz. Bu hafta hazırlıklarımızı iyi bir şekilde yaparak, serimize devam etmek istiyoruz’’ dedi.