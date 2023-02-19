Ermaş Muğlaspor ve Marmaris Gençlikspor depremzedeler için sahaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler dolayısıyla Ermaş Muğlaspor ile Marmaris Gençlikspor depremzedeler için dostluk maçı oynanırken, satılan tüm bilet gelirleri depremzedelere bağışlandı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu.

Depremzedeler yardım seferberliği çerçevesinde Ermaş Muğlaspor ile Marmaris Gençlikspor depremzedeler için karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadı’nda düzenlenen ve tüm bilet gelirleri depremzedelere bağışlanan maç 1-1 berabere bitti. Karşılaşmanın ikinci turu 26 Şubat Pazar günü Marmaris Şehir Stadında saat 14.00’da oynanacak.