Ermaş Muğlaspor kendi sahasında, Yeşilçınarspor’u ağırlayacak

Bölgesel Amatör Lig’de hedefe emin adımlarla ilerleyen Ermaş Muğlaspor, Çarşamba günü saat 14.00’te Atatürk Stadyumu’nda Güreller Lojistik Yeşilçınarspor’u ağırlayacak.

Yeşil-beyazlı taraftarları ve şehrin önde gelen isimlerini takımlarına destek olmaya davet eden Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Çekiç, takımın 3. Lig yolunda desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Saat 14.00’da başlayacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Aykut Çekiç, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ligde oynadıkları son iki maçtan da galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Çekiç, “3. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yarın Denizli temsilcisi Yeşilçınarspor’u sahamızda ağırlayacağız. Mutlak kazanmamız gereken maçta şehrimizin önde gelen isimlerinin ve Büyük Muğlaspor taraftarlarının desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Çekiç; "3. Lig hedefine odaklandık"

Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ve tek hedeflerinin 3. Lig’e çıkmak olduğunu ifade eden Aykut Çekiç, “Şu anda tamamen 3. Lig hedefine odaklanmış durumdayız. Özverili oyunculardan kurulu kadromuzla, Muğla’yı 3. Lig’de temsil etmek istiyoruz. Mutlu sona ulaşmak için önümüzde 10 maçımız kaldı. Taraftarların desteğiyle bu maçlarımızı kazanıp, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.