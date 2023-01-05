Ermaş Muğlaspor bayrak kampanyası başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Ermaş Muğlaspor, “Senin Şehrin, Senin Takımın” sloganı ile bayrak kampanyası başlatıyor. Bine yakın büyük bayrak satışı hedeflenen kampanya ile şehir merkezinin dört bir yanının yeşil-beyaz bayraklarla süslenmesi sağlanacak. Bayrak kampanyası ile şampiyonluk yolunda kulübe maddi gelir oluşturulmaya çalışılacak.

Bayrak kampanyasıyla şampiyonluk yolunda hem şehri havaya sokmak hem de kulübe gelir oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Ermaş Muğlaspor Kulüp Başkanı Ali Çakır, Muğla ve Muğlaspor sevdalılarına seslenerek, “55’inci yılımızda şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağımıza inanıyoruz. Bugün sizleri bayrak kampanyamıza davet ediyoruz. Gelin Muğla’mızı yeşil beyaz bayraklarla donatalım. Hem kulübümüze destek olalım, hem de şampiyonluğa şehir olarak hep birlikte yürüyelim. Haydi Muğla” dedi.

Kampanya çerçevesinde kentin sanayici ve iş insanlarının yanı sıra, esnafların da desteğinin beklendiği aktarıldı. Caddelerde dalgalanacak olan 1x5 metre - 2x5 metre uzunluğundaki bayrağın yeşil beyaz zemininde Muğlaspor arması, alt kısmında ise katkı veren firmanın ismi yer alacak. 2 bin 500 TL değerindeki bayrak için kulübün irtibat numaraları üzerinden temasa geçilerek ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecek.