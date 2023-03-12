Ermaş Muğlaspor 6-0’lık galibiyet ile liderlik koltuğuna oturdu

Bölgesel Amatör Lig’de hedefe emin adımlarla ilerleyen Ermaş Muğlaspor, Kızılcabölük karşısında 6-0’lık galibiyet ile liderlik koltuğuna oturdu.

Bölgesel Amatör Ligin bitmesine 9 hafta kala lider Bornova kendi sahasında oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu. Aralarında 1 puanlık fark kalan Ermaş Muğlaspor, Kızılcabölük deplasmanında ise 6-0 galip geldi. Galibiyet sonrasında Ermaş Muğlaspor liderlik koltuğuna oturdu.

Ermaş Muğlaspor, dk. 18’de Beytullah Daşel’in attığı gol ile Kzılcabölük karşısında 1-0 öne geçti. Dk. 37’de Beytullah Daşel, dk. 42’de Adnan Erdem ile maçın ilk yarısını 3-0’lık skor ile tamamlandı. Ermaş Muğlaspor, maçın ikinci yarısında da dk. 50’de Serkan Demirezen, dk. 63’te Faruk Zengin, dk. 87’de Mehmet Anıl Yörük’ün attığı gol ile maçtan 6-0 galip ayrıldı.