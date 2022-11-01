Engelsİzciler Projesi’ne teşekkür plaketi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelsİzciler Projesi Dünya Bağımsız İzciler Organizasyonu (WOİS) ve Trakya İzciler Birliği Federasyonunun “evrensel izci kardeşliği” teması ile İzmir’de gerçekleştirdiği törende “İzciliğin Gelişmesine Destek Teşekkür Plaketi” aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk olan Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezleri’nde başlattığı Engelsİzciler (Melek İzciler) Projesi “İzciliğin Gelişmesine Destek Teşekkür Plaketi aldı. Dünya Bağımsız İzciler Organizasyonu (WOİS) ve Trakya İzciler Birliği Federasyonunun “evrensel izci kardeşliği” teması ile gerçekleştirdiği törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelsİzciler Projesi teşekkür plaketini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün adına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı aldı.

29 Ekim 2022 tarihinde İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen uluslararası törene dünyanın farklı yerlerinden izci kuruluşları ISVG ve WOIS kurucu başkanları ve yöneticileri ile dünya izci kuruluşlarına üye önde gelen yerli ve yabancı izci liderleri katılım sağladı.

Engelsİzciler (Melek İzciler) Projesi engellilerin izcilik eğitimi ile edinilen yaşam disiplini, toplum ve sosyal yaşam uyum sürecinde etkin bir rol almalarını sağlamanın yanında kamplarda yapılan izcilik eğitimler sayesinde engellilerin sosyal yaşam sürecine uyum süreçleri ve ortak yaşam becerilerini geliştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Engelsİzciler projesi ile Fethiye İnlice, Marmaris Asparan kamp alanlarında 4 ayrı çadır kampı düzenledi.