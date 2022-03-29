Engelsiz plajlar projesine Uluslararası ödül

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İnsan Kent Tasarım” ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100’ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından şeref ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

İnsan Kent Tasarım ödülleri birçok aşamadan geçiyor

Çeşitli kentsel sorunlara çözümler getirmeyi ve daha iyi bir dünya yaratmayı amaçlayan uluslararası İnsan Kent Tasarım Ödülü (Human City Design Award), hem insanlar hem de toplum arasında uyum inşa eden tasarımcıları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilir şehirler oluşturmak için insanlar ve çevre faktörünün önemine vurgu yapılan İnsan Kent Tasarım ödülleri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, kamusallık ve paylaşım, katılım ve işbirliği ile yaşam üzerindeki olumlu etki gibi değerleri savunuyor. Ödüller Charles Landry ve Lu Xiaobo dâhil olmak üzere dünyanın ünlü tasarım uzmanları, ve konusunda uzman uluslararası jüri üyelerinin üç aşamalı titiz değerlendirmesi ve Güney Kore’de yapılan halk oylaması sonucu sahiplerine ulaşıyor. Ödül seçiminde tasarımın kentsel yaşam sorunları için çözümler sağlayıp sağlamadığı, geleceğe yönelik vizyonlar ve küresel değerler taşıması sıralamada öncelikleri belirliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 19 engelsiz plajı bulunuyor

Bu çerçevede kurulda 22 ülkeden 100’ün üzerinde proje değerlendirilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Plajlar” projesi şeref ödülüne layık görüldü. Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Engelsiz Plajlar projesi, engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını ve hayatın her anına dâhil olabilmelerini hedefliyor. Bu nedenle Engelsiz Plajlar tenha ve uzak noktalara değil, sahil bandının tam ortasına yapılıyor. Ayrıca Engelsiz Plajlar sayesinde çocuklarının güvenle denize girmesini sağlayan aileler, rahat bir nefes alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 19 engelsiz plaj vatandaşların hizmetine sunuldu.