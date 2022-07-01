Engelsiz plaj sayısı 21’e yükseldi

Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da, her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Engelsiz Plajlar projesi genişleyerek devam ediyor.

Özellikle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 8 ilçede 21 engelsiz plaj oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin İl genelinde sorumluluğu altında hiç plaj bulunmamasına rağmen engellilerin denize ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Engelli vatandaşların talep etmesi durumunda vatandaşlar sahillere engelli nakil araçları taşınıyor ayrıca yine talep olduğu takdirde görevli personel eşliğinde denizle buluşmaları sağlanıyor. Talep etmeyen vatandaşlar ise aileleri veya refakatçileri eşliğinde engelsiz plajları kullanabiliyor. Bunun yanı sıra sahillerin güvenliği, cankurtaran hizmetleri gibi hizmetler de plajların işletmesini yapan kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanıyor.

Engelsiz Plajlar ile deniz keyfi engel olmaktan çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Plajlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil için Muğla sahillerine gelen yurttaşlar tarafından takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan engelsiz plajlarda yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli yurttaşlar, aileleriyle birlikte denizin keyfini engel olmadan doyasıya çıkarıyor.

8 ilçede bulunan 21 engelsiz plaj şunlar;

Bodrum ilçesinde; Kumbahçe Halk Plajı, Turgutreis Halk Plajı, Bitez Halk Plajı, Ortakent Halk Plajı, Gümbet Halk Plajı, Gündoğan Halk Plajı, Türkbükü Halk Plajı, Dalaman ilçesinde Sarsala Halk Plajı, Kille Halk Plajı, Datça ilçesinde; Karaincir Halk Plajı, Hastanealtı Halk Plajı, Orcey Otel Önü Plajı, Palamutbükü Halk Plajı, Taşlık Halk Plajı, Marmaris ilçesinde; İçmeler Halk Plajı, Fethiye İlçesinde; İnlice Halk Plajı, Milas İlçesinde; Güllük Halk Plajı, Ören Halk Plajı, Boğaziçi Halk Plajı, Ortaca İlçesinde; SARÇED Halk Plajı, Ula İlçesinde; Akyaka Halk Plajı.

Büyükşehir’in Engelsiz Plajlar projesi Uluslararası ödül aldı

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İnsan Kent Tasarım” ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100’ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.