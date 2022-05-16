Engelliler Aksazlar’da doyasıya eğlendi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması nedeniyle Fethiye Belediyesi tarafından engellilere yönelik şenlik düzenlendi.

Fethiye’nin Aksazlar Koyu’nda gerçekleşen etkinliğe Muğla Milletvekillerinin yanı sıra, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir, meclis üyeleri, engelli dernekleri, rehabilitasyon merkezleri, engelliler ve aileleri katılım sağladı.

Çeşitli müzikli etkinlikler ile başlayan şenlikte palyaço oyunları, yüz boyama, konserler gerçekleştirildi. Sanatçılar Mustafa Selçukoğlu ve Aysun Karasaçlı konser verdi. Belediye Başkanı Alim Karaca beraberinde milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte engelli ve ailelerini tek tek ziyaret etti.

Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman yaptığı açıklamada; “Asıl sorunumuz yerel yönetimlerden engelli haklarımızın alınmasıyla ilgilidir. Sorunlarımızı ilgili kurumlara, kişilere anlatmak zorundayız. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karca siyasi anlayışı bırakıp engelsiz bir kent oluşturabilmek için yolları ve kaldırımları ele aldı. kendisine çok teşekkür ederim. kaldırımlar sadece engellilerimiz için yapılmıyor. Tüm vatandaşlarımız için yapılıyor. Fethiye Belediyesi bunu tamamladı. Bu organizasyonu gerçekleştiren tüm yetkililere çok teşekkür ederim”

Fethiye Belediyesi Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Devrim Öztürk, “Bireysel olarak sorumluyuz. Çünkü engellilerle ilgili daha bilinçli ve farkında bir bakış açısı oluşturmalıyız. Örneğin; anne baba olarak çocuklarımıza engelli birey hassasiyeti öğretmeliyiz ki, çocuk okula başladığında engelli sınıf arkadaşını hor görmesin. Yerel yönetici olarak sorumluyuz. Çünkü kentlerimiz, sokak ve caddelerimizi her tür engele karşı erişebilir kılmalıyız” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise “1 haftadır farkındalık etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün yine farklı gruplarla, değerli olan canlarımız ve yavrularımızla yine beraberiz. Seçimlerden önce rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettiğimizde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Ciddi altyapı ve üstyapı yatırımları yapıyoruz. 1.5 ay sonra hepsi tamamlanacak. Yatırımlarımızı yaparken dezavantajlı gruplarımızı düşünerek yapıyoruz. Bu süreçte tepkiler aldık. Ama ne olursa olsun verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Sizler için engelsiz bir şehir oluşturmak için projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fethiye’nin geleceğini hazırlamaya kararlıyım. Bu yüzden cesurca adımlar atıyoruz. Şehrin temel yatırımlarını çözmek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’le çalışıyoruz. Biz yatırımlarımızı yaparken bazı siyasilerin neler konuştuğunu, sosyal medyada neler yazdığını siz biliyorsunuz. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehir için her şey güzel olacak” diye konuştu.