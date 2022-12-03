Engelli bireylere Emniyet ve Jandarmadan ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Engelliler Derneği ziyaretinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisler de hazır bulundu. Ziyarette dernek üyelerine çiçek içek verilirken, pasta kesildi. Engelli bireylerin trafikte karşılaştıkları sıkıntıların giderilmesini sağlamak için yaptıkları işbirliğinden dolayı teşekkür edildi. Özellikle engelli park yerlerinin denetiminin en büyük hassasiyet olduğu belirtildi.