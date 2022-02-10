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EMITT Fuarının gözdesi Marmaris oldu

’Sen hep güzelsin Marmaris’ temasıyla EMITT’te yerini alan Dünyanın incisi Marmaris ziyaretçi akınına uğradı.

MUĞLA 10.02.2022, 09:23
EMITT Fuarının gözdesi Marmaris oldu

’Sen hep güzelsin Marmaris’ temasıyla EMITT’te yerini alan Dünyanın incisi Marmaris ziyaretçi akınına uğradı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 25’inci kez İstanbul’da kapılarını açtı. 2 yıllık aranın ardından açılan ve 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

103 ülkeden 842 katılımcının yer aldığı fuarda Marmaris de geniş bir heyetle adeta çıkarma yaptı. Salon 3/ B-251 numaralı alanda kurulan Marmaris standında Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB ile birlikte otelleri ve seyahat acenteleri yer aldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, Meclis Üyeleri Hasan Yaylalı Marmaris Belediyesi’ni temsilen fuarda yer aldı. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da tüm meclis üyeleriyle birlikte fuara katılım sağladı.

Bir açılış kokteyli de düzenlenen Marmaris standı ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, iş adamları, turizm sektörünün temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Marmaris’in gördüğü yoğun ilgi ve bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu yıl için turizmden umutlu olduklarını dile getirdi. “2 yıldır pandemiden kaynaklı olarak turizm sektörü oldukça olumsuz bir süreç içerisindeydi. 2022 yılı itibariyle umutlarımız oldukça yüksek” diyen Oktay, “İki yıldır düzenlenmeyen EMİTT turizm fuarında Marmaris’i tüm bileşenlerimiz ile birlikte buraya çıkartma yaptık. Güzel bir sezon bekliyoruz. Yaşadığımız olumsuzlukları geride bıraktığımız bir sezon yaşayacağımızı diliyoruz” dedi.

Başkan Oktay, “Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangından kaynaklı sonrasında bir tema oluşturduk; “küllerimizden doğacağız” dedik. Şimdi ise “sen hep güzelsin Marmaris” diyoruz. Bu yaz Marmaris’te tatilini geçirecek olan herkes görecek ki Marmaris gerçekten tüm güzelliği ile yerinde duruyor. Zannedildiği gibi tamamen yandı bitti kül oldu gibi bir durum kesinlikle yok” ifadesini kullandı.

Bu yaz özellikle dış ülkelerden oldukça yoğun talep aldıklarını söyleyen Oktay, “Özellikle yurt içinden gelecek misafirlerimize çağrıda bulunmak isterim. Lütfen şu an çok cazip fırsatlar söz konusuyken erken rezervasyon yaptırsınlar. Vatandaşlarımız, son dakikaya tatillerini bırakırsa Marmaris’te tatil için yer bulamama durumları olacağını söylemek isterim” şeklinde konuştu.

Fuarda Marmaris Ticaret Odası tarafından hazırlanan “Kaybolan Mavi” ve “Yaşarsan Anı Olur, Uyursan Rüya Görürsün” adlı kitapların imza töreni fuar sırasında gerçekleşti.

1964 yılında Sabahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mina Urgan, Azra Erhat gibi pek çok aydın ve yazara ev sahipliği yaparak “Mavi Yolculuk”u hayata geçiren Hürriyet Teknesi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Marmaris standında yapılan imza törenlerine oldukça yoğun ilgi gösteren kitapseverler, Hürriyet teknesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Marmaris’in son sandaletçisi olarak fuarda yerini alan Fevzi Olca da kendi yazdığı şiirlerinden derlenen “Yaşarsan Anı Olur, Uyursan Rüya Görürsün” adlı kitabını Marmaris sevdalılarına imzalayarak armağan etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkaı Ekrem İmamoğlu’nun da ziyaret ettiği imza töreninde Fevzi Olca, şiir kitabını imzalayarak Başkan İmamoğlu’na hediye etti.

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