Elektrik tellerinden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş makinesinin kopardığı elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonrasında yangına neden oldu.

Olay, Babataşı Mahallesi 777. Sokakta meydana geldi. Sokaktan geçen iş makinesi elektrik tellerini fark etmeyince telleri kopardı. Kopan teller bir evin üzerine düştü. Tellerden çıkan kıvılcımlarla evde yangın başladı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.