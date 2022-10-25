Ekim Geçidi 12. kez kapılarını açtı

Cumhuriyet’in kuruluşu onuruna düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi bir kez daha Armutalan Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılında, Ekim Geçidi - 2022 Marmaris Sergisi bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 2010 yılından bu yana gelenekselleşen sergide bu yıl 52 sanatçının çalışması yer aldı. Yurdun birçok il ve ilçesinde her yıl eş zamanlı olarak Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenen serginin Marmaris’teki açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Serginin açılış kurdelesini Başkan Oktay ve sergi sorumlusu Kaysu Biber birlikte kesti.

Sergi sorumlusu ressam Kaysu Biber, konuşmasında 12 yıldır sergiye destek veren tüm sanatçı dostlarına ve izleyenlere teşekkür etti. Yangınlarda Başkan Oktay’ın ve belediye çalışanlarının özverili çalışmalarını temsil eden bir tabloyu Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a hediye eden Biber “Ömrünüz boyunca böyle vefakar ve sevgi dolu kalın” dedi.

Başkan Mehmet Oktay da etkinlikte yer alan tüm sanatçıları tebrik ederek “Cumhuriyetimizin 99. yılında bu güzel ve anlam yüklü sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sergi 2 Kasım tarihine kadar Armutalan Kültür Merkezi’nde görülebilir.