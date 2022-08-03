Eğitimli mahalle afet gönüllüleri ile Bodrum afetlere hazır

Bodrum Belediyesi Mahalle Afet Gönüllüleri, afet sonrası müdahalelerde gönüllü olmak için başvuranlar için düzenlenen ikinci etap eğitimlerine başlandı.

Bodrum’da, afet bilinci ve afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için oluşturulan Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ile Bodrum Belediyesi arasında yapılan protokol sonrası ilçedeki 56 mahallede bulunan gönüllülerle eğitimlere devam ediliyor. İkinci etap eğitimlere başlayan MAG son olarak, Kızılağaç Deve Güreşi Arenasında belediye arazözü ile gönüllülere söndürme eğitimi verdi.

Eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan MAG Basın Sözcüsü Güliz Pilge, ‘’Geçen sene başlayan yangınlarda bilfiil çaba gösterdiğim diğer arkadaşlarımla birlikte şu anda başka bir oluşumun içerisindeyiz o çabayı biz çok iyi niyetle gerçekleştirdik. Fakat geçen yıl şunu fark ettim ki yeterli bilgi, donanım ve ekip ruhunuz olmadığında yüzde yüz performansa asla ulaşamıyorsunuz. Sonra bu oluşum meydana gelince hiç düşünmeden Mahalle Afet Gönüllülerine katıldım. Çünkü artık bir ekiptik ve bir ruhumuz vardı ve hepimizin ortak bir paydası vardı. O da yaşadığımız coğrafyada bir tek ağacı bile kurtarabilsek bir tek hayvanı bile kurtarabilsek bu bizim için büyük bir ödüldü. Hepimiz aynı ruhla ve aynı iyi niyetle hareket ediyoruz Bir süredir eğitimlere hem online hem fiziksel olarak katılıyorum. İnsanlar bu konuda bilinçlendikçe ve bilgilendikçe, birbirleriyle temas kurmaya başladıkça çok hızlı haber almaya başladık ve ufacık bir dumanı bile gördüğümüzde çok hızlı hareket etmeye başladık. Ne kadar büyürsek ne kadar çok bilgiyi paylaşıp bütünleşebilirsek o kadar iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. ‘’ şeklinde konuştu.

Daha çok gönüllüye ihtiyaçları olduğunun altını çizen MAG AME/SAR operasyon sorumlusu Toyga İçözü ise ‘’Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri olarak ikinci etap gönüllü eğitimlerimize başladık. Bugüne kadar toplamda 56 mahallede 125 civarı gönüllümüz ile yangınlara müdahale ediyoruz. Ancak bizim eğitimlerimiz sadece yangın değil deprem, sel, tsunami, enkaz olarak her şeyi barındırıyor. Bodrum’da eğitimli gönüllülerin aktif olarak rol almasını istiyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda çok büyük sıkıntılarımız oldu. Bu yüzden sadece müdahale değil lojistik tarafının da eğitimini veriyoruz. Dolayısıyla bir afet anında daha bilinçli müdahalelerde bulunmak istiyoruz ve herkesi de bize katılmaya çağırıyoruz. Bilgi her zaman en büyük güçtür. Bugün Bodrum Belediyesine ait yeni arazözümüz geldi. İlk kez bu arazöz ile çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 40 derece sıcağın altında afetler için bir araya geldiler ve canla başla çalışıyorlar. ‘’ dedi.

Duyarlılıkları ve verdikleri desteklerden dolayı Bodrum Belediyesine ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür eden MAG yetkilileri, çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade ettiler.